Ranalli vai homenagear militares do BOPE que libertaram mulher e criança mantidas reféns no Distrito da Guia 25/03/2025 Ranalli vai homenagear militares do BOPE que libertaram mulher e criança mantidas reféns no Distrito da Guia Antoniel Fontes... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O vereador e policial federal Rafael Ranalli (PL) apresentará nesta semana, na Câmara de Cuiabá, uma moção de aplausos para homenagear a equipe policial do 10º Batalhão e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que negociou a libertação de uma mulher e uma criança mantidas como reféns no Distrito da Guia, em Cuiabá, na semana passada. O criminoso foi preso em flagrante pelas equipes militares por sequestro e cárcere privado. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa homenagem! Leia Mais em Momento MT: PF deflagra XX fase da Operação AIFA em Paranaguá/PR

PF prende passageiro transportando drogas em ônibus intermunicipal

PF deflagra operação em combate ao abuso sexual infantojuvenil