Ranking da FIRJAN coloca Lucas do Rio Verde como o melhor índice de desenvolvimento no estado e no Centro-Oeste

Lucas do Rio Verde atingiu um marco histórico em sua trajetória ao conquistar a primeira colocação no Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) entre os municípios de Mato Grosso. No Centro-Oeste, em municípios acima de 50 mil habitantes, Lucas também aparece na liderança. Com um índice consolidado de 0,8160 — classificado como “Desenvolvimento Alto”, o município se posiciona entre os 4,6% mais avançados do Brasil, segundo os dados do IFDM 2025 (ano base 2023), divulgados recentemente pela FIRJAN.

Para mais detalhes sobre esse importante reconhecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

