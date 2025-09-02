Ranking de Competitividade de Municípios 2025: Lucas do Rio Verde lidera em Qualidade da Educação Lucas do Rio Verde conquistou o 1º lugar em Mato Grosso em qualidade da educação, segundo o Ranking de Competitividades dos Municípios...

Lucas do Rio Verde conquistou o 1º lugar em Mato Grosso em qualidade da educação, segundo o Ranking de Competitividades dos Municípios 2025, desenvolvido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Na região do Centro-Oeste, o município subiu cinco posições e passou a ocupar a 8ª colocação. Já no cenário nacional, o salto foi ainda mais expressivo: Lucas subiu 134 posições, ficando em 113º lugar. Além disso, o município luverdense ocupa o 3º lugar em acesso à educação no estado.

Para mais detalhes sobre essa conquista e os resultados da educação em Lucas do Rio Verde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: