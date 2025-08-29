Ré é sentenciada pelo júri a 16 anos de prisão O Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste (238 km de Cuiabá) condenou Patrícia Sarmanho Garcia a 16 anos, 6 meses... Momento MT|Do R7 29/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste (238 km de Cuiabá) condenou Patrícia Sarmanho Garcia a 16 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado pelo homicídio qualificado de Bruno Nazareno Fernandes do Nascimento. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Patrícia e Bruno eram conviventes e já apresentavam histórico de agressões. O crime ocorreu no dia 2 de junho de 2023, por volta das 22h, no conjunto de quitinetes do bairro Poncho Verde, em Primavera do Leste-MT. Patrícia discutiu com Bruno sobre a cobrança de um cartão bancário, agrediu-o fisicamente e, em seguida, desferiu uma facada no peito da vítima no corredor que dá acesso à residência. Ferido, Bruno voltou para a parte da frente do conjunto de quitinetes e caiu na calçada da casa de uma vizinha. Apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos. A promotora de Justiça Tessaline Higuchi, da 1ª Promotoria Criminal de Primavera do Leste, destacou que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante dissimulação, dificultando a defesa da vítima. Durante o julgamento, o Conselho de Sentença confirmou a autoria e a materialidade do homicídio, rejeitou o pedido de absolvição e reconheceu as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público. Estagiária escreve sob a supervisão da jornalista Julia Munhoz. Saiba mais sobre este caso impactante no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ginásio Aecim Tocantins recebe Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Esportivo

Equipe do Corpo de Bombeiros combate incêndio em camionete

Cuiabá tem grupos de combate ao tabagismo ampliados