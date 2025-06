Reajuste no pedágio da BR-163 reacende debate sobre infraestrutura, concessões e custo logístico no Norte do país A nova tabela de tarifas da BR-163, aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicada nesta terça-feira...

A nova tabela de tarifas da BR-163, aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicada nesta terça-feira (10) no Diário Oficial da União, entra em vigor à meia-noite desta sexta-feira (13) e já provoca reações entre caminhoneiros, produtores e lideranças da região Norte. A rodovia, que liga Sinop (MT), a 503 km de Cuiabá, até Miritituba (PA), é uma das principais artérias logísticas do escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste rumo aos portos do Arco Norte.

