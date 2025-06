Real Madrid supera expulsão precoce e vence Pachuca por 3 a 1 no Mundial de Clubes O Real Madrid iniciou sua campanha no Mundial de Clubes com o pé direito, conquistando uma vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca, do México... Momento MT|Do R7 22/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 21h36 ) twitter

O Real Madrid iniciou sua campanha no Mundial de Clubes com o pé direito, conquistando uma vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca, do México, neste domingo, no Bank of America Stadium, em Charlotte, EUA. O resultado, válido pela segunda rodada do Grupo H, foi ainda mais impressionante porque a equipe merengue atuou com um jogador a menos durante a maior parte do confronto, após a expulsão precoce de Asensio.

