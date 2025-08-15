Momento MT |Do R7

Realizada em Sorriso, reunião técnica reuniu representantes do Procon de todo o Estado Evento tem como objetivo alinhar procedimentos administrativos e buscar soluções conjuntas Sorriso foi a sede, desde quarta-feira (...

Evento tem como objetivo alinhar procedimentos administrativos e buscar soluções conjuntas

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: