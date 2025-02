Reativação do Booster do Parque São João garante retorno do abastecimento para cinco bairros Fiação foi furtada em janeiro, deixando Jardim das Oliveiras, Engordador, Planalto Beira Rio, Dom Diego e Ipanema sem água O Departamento... Momento MT|Do R7 18/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 21h06 ) twitter

Fiação foi furtada em janeiro, deixando Jardim das Oliveiras, Engordador, Planalto Beira Rio, Dom Diego e Ipanema sem água. O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE) concluiu, ontem (17), a manutenção do Booster do Parque São João, um equipamento essencial para aumentar a pressão da água e garantir que ela chegue às regiões mais elevadas da cidade. Com essa ação, os bairros Jardim das Oliveiras, Engordador, Planalto Beira Rio, Dom Diego e Ipanema começam a ter o abastecimento normalizado gradativamente.

