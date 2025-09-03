Reativação do Ginásio de Esportes “Delvair Vieira da Costa”, na Praça Delbray Cristofolli, valoriza o esporte e fortalece a comunidade de Novo Diamantino A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, convida a comunidade para prestigiar, nesta quarta-feira, 3...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, convida a comunidade para prestigiar, nesta quarta-feira, 3 de setembro, a partir das 18h30, da reativação do Ginásio de Esportes “Delvair Vieira da Costa”, localizado na Praça Delbray Cristofolli, no bairro Novo Diamantino.

