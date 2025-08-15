Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rebanho bovino de MT conta com 32,1 milhões de cabeças

O rebanho bovino mato-grossense conta com pouco mais de 32,1 milhões de cabeças. É o que aponta o mais recente balanço de dados obtidos...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O rebanho bovino mato-grossense conta com pouco mais de 32,1 milhões de cabeças. É o que aponta o mais recente balanço de dados obtidos durante a campanha de atualização do estoque de rebanho, realizado entre maio e junho passado, pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre o rebanho bovino em Mato Grosso!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.