Rebanho bovino de MT conta com 32,1 milhões de cabeças

O rebanho bovino mato-grossense conta com pouco mais de 32,1 milhões de cabeças. É o que aponta o mais recente balanço de dados obtidos durante a campanha de atualização do estoque de rebanho, realizado entre maio e junho passado, pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea).

