Rebeca Andrade curte cachoeira no Sul do Brasil e reflete: ‘Ser livre é estar disposto’ Rebeca Andrade, de 25 anos, está de férias pelo Sul do Brasil. A ginasta publicou uma sequência de cliques em seu Instagram, nesta...

Rebeca Andrade, de 25 anos, está de férias pelo Sul do Brasil. A ginasta publicou uma sequência de cliques em seu Instagram, nesta terça-feira (28), com registros entre cavalos e cafés. A atleta também viveu momentos de aventura em Santa Catarina e no Rio Grande so Sul com cachoeira, balões e passeio de quadriciclo. Na legenda, ela compartilhou uma reflexão sobre liberdade.

Para saber mais sobre a reflexão de Rebeca e suas aventuras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: