Recadastramento do passe estudantil é prorrogado em Várzea Grande Devido à grande procura nos últimos dois dias, a prefeitura estendeu o prazo para até a próxima quarta-feira, dia 26. O ‘mutirão’ de... Momento MT|Do R7 22/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 22/02/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Devido à grande procura nos últimos dois dias, a prefeitura estendeu o prazo para até a próxima quarta-feira, dia 26. O ‘mutirão’ de atendimento segue no Fiotão A prefeitura Municipal de Várzea prorrogou até a próxima quarta-feira, dia 26, o prazo de recadastramento e emissão da primeira via do cartão de transporte coletivo aos estudantes da cidade. O atendimento seguirá sendo realizado no Ginásio Fiotão, ao lado do Terminal de Integração André Maggi. O ‘mutirão’ de atendimento é fruto de uma parceria entre as secretarias de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, e Educação, Cultura, Esporte e Lazer com a Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU),

Saiba mais sobre essa importante atualização e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Primeira-dama de MT lança construção de apartamentos que vão beneficiar 320 famílias

Mutirão Fiscal que dá descontos de 95% no IPTU termina dia 28

Rotam apreende mais de 100 porções de drogas e prende traficante em flagrante em Lucas do Rio Verde