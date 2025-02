Recadastramento melhora ocupações no Mercado do Porto A Secretaria Municipal de Ordem Pública está realizando em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento...

A Secretaria Municipal de Ordem Pública está realizando em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (Smated), uma fiscalização para o recadastramento dos permissionários no Mercado Municipal Antônio Moisés Nadaf, o ‘Mercado do Porto’. A ação preventiva assegura o uso adequado do espaço e garante o bom atendimento à população.

