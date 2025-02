Recadastramento será realizado neste sábado no Fiotão Atendimento será feito em horário especial: das 7h30h às 11h Os estudantes que não conseguiram realizar o recadastramento do cartão... Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h26 ) twitter

Atendimento será feito em horário especial: das 7h30h às 11h Os estudantes que não conseguiram realizar o recadastramento do cartão transporte para acessar o benefício do passe estudantil – também chamado passe livre – ao longo da semana terão a oportunidade de fazê-lo neste sábado (22), com atendimento em horário especial, das 7h30 às 11h. No Ginásio Fiotão, ao lado do Terminal de Integração André Maggi.

Saiba mais sobre essa importante ação e como garantir seu passe estudantil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

