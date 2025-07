Receita com carnes supera R$ 11 bilhões em junho e bovina lidera ganhos

O Brasil exportou o equivalente a R$ 11,92 bilhões em carnes durante o mês de junho, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O total embarcado chegou a 122,1 mil toneladas, com média diária de 6,1 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em R$ 14.244,29. Em comparação com junho de 2024, houve crescimento de 44,9% na receita média diária, 30,2% no volume e 11,3% no preço médio por tonelada.

