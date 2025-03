Receita Federal retorna com atendimento o dia todo A Prefeitura de Diamantino, com o objetivo de dar continuidade aos serviços e melhorar o acesso do cidadão, informa que os atendimentos...

Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share