Recepção a Assessora Pedagógica Márcia Carraro e William Carvalho
A Secretaria de Educação teve o prazer de receber a Assessora Pedagógica Márcia Carraro e William Carvalho, gerente do Sicredi da agência...
A Secretaria de Educação teve o prazer de receber a Assessora Pedagógica Márcia Carraro e William Carvalho, gerente do Sicredi da agência de Campo Novo do Parecis, para discutir o programa “A União Faz a Vida” e alinhar as estratégias para 2025. Essa reunião é um passo importante para fortalecer a parceria e garantir o sucesso do programa. Leia Mais em Momento MT:
A Secretaria de Educação teve o prazer de receber a Assessora Pedagógica Márcia Carraro e William Carvalho, gerente do Sicredi da agência de Campo Novo do Parecis, para discutir o programa “A União Faz a Vida” e alinhar as estratégias para 2025. Essa reunião é um passo importante para fortalecer a parceria e garantir o sucesso do programa.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT!
Leia Mais em Momento MT: