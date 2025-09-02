Logo R7.com
Recepção a Assessora Pedagógica Márcia Carraro e William Carvalho

A Secretaria de Educação teve o prazer de receber a Assessora Pedagógica Márcia Carraro e William Carvalho, gerente do Sicredi da agência...

A Secretaria de Educação teve o prazer de receber a Assessora Pedagógica Márcia Carraro e William Carvalho, gerente do Sicredi da agência de Campo Novo do Parecis, para discutir o programa “A União Faz a Vida” e alinhar as estratégias para 2025. Essa reunião é um passo importante para fortalecer a parceria e garantir o sucesso do programa.

