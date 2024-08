Recomeço para Comerciantes Após Incêndio no Shopping Popular

Após o incêndio devastador que destruiu o Shopping Popular de Cuiabá em julho, os comerciantes afetados poderão reiniciar suas atividades no estacionamento da antiga estrutura do shopping, de acordo com o presidente da Associação dos Comerciantes do Shopping Popular, Misael Galvão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.