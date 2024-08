Reconhecimento e Excelência: Ângulo Pesquisa em Mato Grosso

A Ângulo Pesquisas está mais uma vez em campo, pelo quarto ano consecutivo, conduzindo uma das pesquisas mais abrangentes e respeitadas do estado de Mato Grosso. Com uma trajetória de 26 anos no Brasil, o instituto se consolidou pela metodologia diferenciada, que se baseia na coleta de dados diretamente com os moradores e empresários de cada cidade.

