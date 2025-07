Reconhecimento facial do Vigia Mais MT leva à prisão de mulher procurada por tráfico O sistema de videomonitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), por meio do programa Vigia Mais...

O sistema de videomonitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), por meio do programa Vigia Mais MT, auxiliou na prisão de uma mulher com mandado em aberto, por tráfico de drogas, no último sábado (12.7), no centro de Cuiabá.

