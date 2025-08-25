Reconstruindo Sonhos seleciona multiplicadores voluntários em MT Ouça:O Projeto Reconstruindo Sonhos, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), está com inscrições abertas...

Ouça:O Projeto Reconstruindo Sonhos, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), está com inscrições abertas para voluntários que desejam atuar como multiplicadores em unidades prisionais do estado. A iniciativa tem como propósito promover a reinserção social de pessoas privadas de liberdade, por meio da valorização pessoal e qualificação profissional, contribuindo diretamente para a redução da reincidência criminal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre como você pode fazer a diferença!

Leia Mais em Momento MT: