Recorde de exportações amplia mercado para carne, café e pescado

Rondônia se consolida como uma das principais economias agropecuárias do país. De janeiro a maio de 2025, as exportações do estado somaram cerca de R$ 7,7 bilhões, mantendo o ritmo de crescimento observado no ano anterior, quando o volume chegou a R$ 14,3 bilhões — o maior da história do estado. Nos últimos cinco anos, as exportações mais que dobraram, com alta de 103%, refletindo diretamente na geração de empregos e renda.

