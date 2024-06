Recorde de inscrições em processo seletivo para cursos técnicos da Seciteci

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) recebeu 6.280 inscrições no processo seletivo para cursos técnicos gratuitos de capacitação e qualificação profissional, com início no segundo semestre de 2024. O número de inscritos superou o esperado, sendo cinco vezes maior que o número de vagas disponíveis.

