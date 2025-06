Recurso do Governo para a compra dos equipamentos vai ser fundamental para o hospital funcionar”, afirma prefeito de Sinop O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, afirmou que o repasse de R$ 14,3 milhões do Governo do Estado vai ser fundamental para o funcionamento...

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, afirmou que o repasse de R$ 14,3 milhões do Governo do Estado vai ser fundamental para o funcionamento do novo Hospital Municipal. O repasse foi oficializado na noite desta quarta-feira (4.6). O valor será usado para a compra de equipamentos hospitalares na unidade, que já está prestes a ser inaugurado. Parte do recurso foi destinada pelo deputado federal Nelson Barbudo e pelo deputado estadual Dilmar Dal Bosco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: