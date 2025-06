Recurso do MPMT restabelece qualificadora de meio cruel em pronúncia O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), restabelecendo a qualificadora de meio cruel na decisão de pronúncia contra Franciele Ferreira Monteiro, acusada de matar a companheira com 19 golpes de faca. O recurso foi elaborado e apresentado pelo Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores (Nare) do MPMT. A decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso havia afastado a qualificadora, sob o argumento de que a multiplicidade de facadas, por si só, não configuraria a crueldade prevista no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal. Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil desarticula esquema de distribuição de drogas em Campos de Júlio

Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo intensifica ações nesta 1º semana de junho

Rondonópolis embarca delegação para fase regional dos Jogos Escolares Mato-Grossenses