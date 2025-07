Recursos destinados pelo MP viabilizam instalação de Corpo de Bombeiros O município de Paranatinga (a 373 km de Cuiabá) vai ganhar uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar, graças à destinação de R$ 2,2... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h57 ) twitter

O município de Paranatinga (a 373 km de Cuiabá) vai ganhar uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar, graças à destinação de R$ 2,2 milhões feita pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, via Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre). A construção da sede será viabilizada com recursos provenientes de diversos acordos firmados ao longo dos últimos dois anos.De acordo com a promotora de Justiça Caroline de Assis e Silva Holmes Lins, os valores foram acumulados por meio de repasses ao fundo, que está devidamente cadastrado no Bapre. “Os recursos já estão disponíveis no fundo municipal e poderão ser utilizados para a construção da sede do Corpo de Bombeiros, que será instalada aqui na comarca de Paranatinga”, afirmou.A secretária municipal de Meio Ambiente, Eluane Cristine de Souza, destaca o importante avanço que representa a conquista do Núcleo do Corpo de Bombeiros Militar para o município. “Em nome do prefeito Marcos Thomazi, agradeço a colaboração e o apoio constantes do Ministério Público, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. São ações importantes para o avanço do nosso município e um anseio de todo o Poder Executivo e Legislativo, que vêm trabalhando em busca dessa conquista”, disse. A obra ainda não teve início, pois a Prefeitura de Paranatinga está em processo de levantamento de dados do terreno onde será construída a unidade. Saiba mais sobre essa importante conquista acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova regra para sucessão em sociedade limitada unipessoal

