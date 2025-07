Recursos do Bapre beneficiam Apae e Polícia Militar A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o 23º Batalhão da Polícia Militar de Vila Rica (1.300 km de Cuiabá) foram contemplados... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h37 ) twitter

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o 23º Batalhão da Polícia Militar de Vila Rica (1.300 km de Cuiabá) foram contemplados com recursos do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio do Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre).Com o valor recebido, a Apae adquiriu um ônibus para o transporte de alunos. “Esse ônibus era uma demanda antiga da associação. Já havíamos recorrido a outras instâncias sem sucesso. Graças ao Ministério Público, esse sonho se concretizou. Esse veículo é essencial, pois transportamos as crianças de casa até a escola no período da tarde”, afirmou a diretora-presidente da Apae, Maria Aparecida Ferreira dos Santos. Para saber mais sobre como esses recursos estão impactando a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Setor produtivo cobra racionalidade e vê riscos econômicos para os dois países

