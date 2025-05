Red Bull Bragantino empata com Grêmio no Brasileirão O Red Bull Bragantino empatou em 1 a 1 com o Grêmio neste sábado (10/05/2025), na Arena, em Porto Alegre, em partida válida pela oitava...

O Red Bull Bragantino empatou em 1 a 1 com o Grêmio neste sábado (10/05/2025), na Arena, em Porto Alegre, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Amuzu abriu o placar para o Grêmio, mas Pitta empatou para o Red Bull Bragantino no minuto seguinte. Com o resultado, o time de Bragança Paulista assumiu a liderança provisória da competição, ultrapassando Flamengo e Palmeiras.

Para mais detalhes sobre o jogo e os próximos desafios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: