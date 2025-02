Momento MT |Do R7

Red Bull goleia Mirassol e fica perto da classificação no Paulistão Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o RB Bragantino venceu o Mirassol por 3 a 0, nesta quinta-feira (20.02),...

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o RB Bragantino venceu o Mirassol por 3 a 0, nesta quinta-feira (20.02), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Jhon Jhon, Vinicinho e Isidro Pitta marcaram os gols da vitória do Massa Bruta.

