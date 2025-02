Rede Cidadã retoma atividades para crianças e adolescentes nos polos de Cuiabá O programa Rede Cidadã, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), retomou nesta segunda-feira (10.2) as atividades esportivas... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h06 ) twitter

O programa Rede Cidadã, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), retomou nesta segunda-feira (10.2) as atividades esportivas, culturais e artísticas ofertadas às crianças e adolescentes em vulnerabilidade social na sede e nos polos de Cuiabá. Nas unidades de ensino, os jovens podem aperfeiçoar e aprender atividades lúdicas. Na sede do bairro Planalto, aulas de violão, taekwondo, pintura, teclado, canto de coral, vôlei, flauta e futebol de campo deram início ao calendário, assim como no polo do Ribeirão do Lipa, Araés, Jardim Gramado, Jardim Vitória e São João Del Rei (Sesc).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

