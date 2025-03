Rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica é implantada A Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica foi implantada em Poconé (100 km de Cuiabá) na última segunda-feira (24).... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica foi implantada em Poconé (100 km de Cuiabá) na última segunda-feira (24). A iniciativa é resultado de um Termo de Cooperação Técnica formalizado entre o Município, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – 5ª subseção de Várzea Grande-MT, Delegacia da Polícia Civil e 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.A Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres tem como objetivo articular instituições e serviços governamentais e não governamentais, promovendo estratégias efetivas de prevenção e políticas que garantam o empoderamento feminino, a autonomia das mulheres e a responsabilização dos agressores. Essa rede também busca oferecer assistência qualificada às vítimas, garantindo seus direitos humanos.A implantação da rede segue os quatro eixos da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: combate, prevenção, assistência e garantia de direitos. Conforme o promotor de Justiça Adalberto Ferreira de Souza Junior, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Poconé, havia um procedimento administrativo instaurado para acompanhar o desenvolvimento da rede de proteção.“A integração operacional entre diferentes órgãos públicos e entidades da sociedade civil, como prevê a Lei Maria da Penha, é fundamental para garantir a eficácia das medidas de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”, considerou o promotor. Saiba mais sobre essa importante iniciativa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça completa 113 anos de fundação

‘Acelera VG com Elas’ realiza 650 atendimentos às várzea-grandenses

1º Fórum de Prefeitos pela Educação aconteceu nesta Segunda-Feira em Cuiabá