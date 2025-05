Rede de Proteção capacita profissionais da educação em Campo Novo A Rede de Proteção da Infância e Juventude de Campo Novo do Parecis (a 396 km de Cuiabá) capacitou, na semana passada, profissionais... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 18h10 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Rede de Proteção da Infância e Juventude de Campo Novo do Parecis (a 396 km de Cuiabá) capacitou, na semana passada, profissionais da educação para identificar e prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes. A iniciativa faz parte da campanha “Faça Bonito”, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).Como parte da programação, o promotor de Justiça Luiz Augusto Ferres Schimith ministrou uma palestra na quinta-feira (8), para diretores e coordenadores das unidades de ensino, na Câmara Municipal. O representante do Ministério Público explicou o fluxo de atendimento da Rede de Proteção para recebimento de revelação espontânea e distribuiu material informativo encaminhado pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Bia Ben presenteia a mãe com casa própria em dia das mães: ‘Realização de um sonho’

PRF apreende módulos veiculares de origem suspeita na BR-364, em Rondonópolis/MT

Plenário vota proibição de tatuagens e piercings em animais de estimação