Rede estadual tem mais de 37 mil alunos aptos para o Exame Nacional do Ensino Médio 2025

Mais de 37 mil estudantes da rede estadual que estão concluindo o Ensino Médio na modalidade regular ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão aptos para se inscreverem, até 6 de junho, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Desse total, mais de 27 mil alunos estão se preparando para as provas – que acontecerão nos dias 9 e 16 de novembro, por meio do Pré-Enel Digit@l MT, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

