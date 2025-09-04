Rede LFDA comemora 85 anos de atuação A Rede de Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (Rede LFDA) comemorou 85 anos de atuação durante a 4ª Semana de Gestão da Rede...

A Rede de Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (Rede LFDA) comemorou 85 anos de atuação durante a 4ª Semana de Gestão da Rede, realizada em Brasília/DF, nesta quarta-feira (3). Com o lema comemorativo “Ciência e Inovação fortalecendo a Defesa Agropecuária”, a Rede se consolidou como um dos pilares técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) com papel central na realização de análises de produtos e insumos, além de diagnósticos fundamentais para o enfrentamento de pragas e doenças.

