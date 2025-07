Momento MT |Do R7

Rede Municipal de Ensino entra em recesso a partir desta segunda-feira (07) As aulas serão retomadas no dia 22 de julho (terça-feira), conforme o calendário letivo de 2025 Teve início nesta segunda-feira, 07...

Teve início nesta segunda-feira, 07 de julho, o recesso escolar da Rede Municipal de Ensino de Sorriso. Durante o período, que se estende até o dia 21 de julho, as atividades pedagógicas estarão suspensas, garantindo um merecido descanso para alunos, professores e demais profissionais da educação. As aulas serão retomadas no dia 22 de julho (terça-feira), conforme o calendário letivo de 2025.

