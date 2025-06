Rede Sinova e práticas públicas do Governo de Mato Grosso recebem premiação no 5º Prêmio Conexão Inova O Governo de Mato Grosso se destacou no 5º Prêmio Conexão Inova com nove práticas públicas selecionadas de cinco órgãos públicos estaduais...

O Governo de Mato Grosso se destacou no 5º Prêmio Conexão Inova com nove práticas públicas selecionadas de cinco órgãos públicos estaduais. Sete delas foram premiadas. A premiação encerrou o “Convergência 2025”, um dos maiores eventos de inovação no setor público do Brasil, em Belo Horizonte.

