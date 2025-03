Redução de distância e custos para pacientes de hemodiálise de Lucas do Rio Verde O presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Airton Callai, aproveitou o evento Show Safra para levantar uma questão... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 19h05 ) twitter

O presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Airton Callai, aproveitou o evento Show Safra para levantar uma questão crucial para a saúde pública local: a situação dos pacientes de hemodiálise. Durante uma reunião com o prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, o vice-prefeito Acácio Ambrosini e o proprietário de uma clínica de saúde, Callai discutiu alternativas para reduzir os custos e o tempo de deslocamento dos pacientes que, atualmente, precisam percorrer até 150 quilômetros para realizar o tratamento em Sinop. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender todas as implicações dessa importante mudança! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil indicia funcionários de fazenda por abandono de cerca de 50 cães em rodovia

