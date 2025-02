Redução do ICMS é estratégia para manter o crescimento de Mato Grosso”, afirma vice-governador

Momento MT |Do R7

O vice-governador Otaviano Pivetta afirmou que a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para materiais de construção, assinada nesta segunda-feira (03.2), é uma ação estratégica do Estado para manter o crescimento econômico de Mato Grosso.

