Reeducandos de MT recebem Nota 10 em sistema de avaliação de ensino estadual Reeducandos de três unidades do Sistema Penitenciário de Mato Grosso estão entre os Estudantes Nota 10 da rede estadual de educação...

Reeducandos de três unidades do Sistema Penitenciário de Mato Grosso estão entre os Estudantes Nota 10 da rede estadual de educação, conforme a Avaliação Formativa de Saída do Sistema Estruturado de Ensino (SEE). Receberam a nota máxima sete reeducandos e reeducandas, sendo quatro da unidade masculina de Vila Rica, duas da cadeia feminina de Nortelândia e um da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis. Os dados avaliados são referentes ao ano de 2023.

