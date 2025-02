Momento MT |Do R7

Referência: autoridades de Sinop visitam Lucas do Rio Verde para conhecerem o modelo de transporte público e a estrutura da GCM Atraídos pelo novo modelo de transporte público e a recente reestruturação da Guarda Civil Municipal, representantes do Executivo e...

Atraídos pelo novo modelo de transporte público e a recente reestruturação da Guarda Civil Municipal, representantes do Executivo e Legislativo de Sinop estiveram em Lucas do Rio Verde para conhecerem os detalhes dos projetos desenvolvidos pela Gestão Municipal. A comitiva foi recebida pelo prefeito Miguel Vaz, nesta sexta-feira (14), no Paço Municipal.

Para saber mais sobre essa visita e as inovações em Lucas do Rio Verde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: