Referência: Município de Sorriso visita Lucas para conhecer modelo de gestão de poda de árvores
Nesta quarta-feira (13), Lucas do Rio Verde recebeu uma comitiva da Secretaria Municipal de Cidades de Sorriso, representada pelo Núcleo...
Nesta quarta-feira (13), Lucas do Rio Verde recebeu uma comitiva da Secretaria Municipal de Cidades de Sorriso, representada pelo Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF). O objetivo da visita foi conhecer em detalhes o modelo de gestão e execução do serviço de poda de árvores adotado pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, reconhecido como referência na região por sua eficiência e organização.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa visita!
