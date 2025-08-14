Referência: Município de Sorriso visita Lucas para conhecer modelo de gestão de poda de árvores Nesta quarta-feira (13), Lucas do Rio Verde recebeu uma comitiva da Secretaria Municipal de Cidades de Sorriso, representada pelo Núcleo... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h40 ) twitter

Momento MT

Nesta quarta-feira (13), Lucas do Rio Verde recebeu uma comitiva da Secretaria Municipal de Cidades de Sorriso, representada pelo Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF). O objetivo da visita foi conhecer em detalhes o modelo de gestão e execução do serviço de poda de árvores adotado pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, reconhecido como referência na região por sua eficiência e organização.

