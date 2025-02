Referência na Saúde: Lucas do Rio Verde recebe a visita de comitiva de Rondônia A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebeu na tarde desta quinta-feira (27), a visita de autoridades do Estado de Rondônia, o deputado... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebeu na tarde desta quinta-feira (27), a visita de autoridades do Estado de Rondônia, o deputado estadual Ismael Crispin, o prefeito Edilson Crispin e vereadores de São Miguel do Guaporé e vereadores de Espigão do Oeste. A comitiva foi recebida pelo prefeito em exercício Joci Piccini, pela gestora da Saúde Keli Paludo Fernandes e por toda equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Para mais detalhes sobre essa importante visita e as trocas de experiências que podem beneficiar a saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil embarga empresa de Cuiabá por comércio de ilegal de madeira

Sistema Radar de Controle Público ficará fora do ar na próxima terça-feira

Homem condenado pelo estupro da própria filha é preso pela Polícia Civil