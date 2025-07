Referência no estado: Lucas do Rio Verde avança e atinge 67,8 km de ciclovias e ciclofaixas Um levantamento recente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade apontou que Lucas do Rio Verde...

Um levantamento recente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade apontou que Lucas do Rio Verde alcançou 67,87 km de ciclovias e ciclofaixas, consolidando-se como referência em infraestrutura para ciclistas e pedestres. Dados do Censo 2022 do IBGE (tabela Sidra 9583) mostram que, proporcionalmente, o município lidera em Mato Grosso entre as cidades com mais de 50 mil habitantes, com 6,86% do total de vias sinalizadas para bicicletas, seguido por Nova Mutum (5,69%), Várzea Grande (2,95%), Sorriso (2,02%) e Sinop (1,66%).

