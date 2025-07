Referência: Prefeito e vice de Sorriso visitam Lucas para conhecer políticas públicas de habitação

O prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, e o vice-prefeito Acácio Ambrosini estiveram nesta quinta-feira (10) em Lucas do Rio Verde, onde foram recebidos pelo prefeito em exercício, Joci Piccini. O objetivo foi conhecer as políticas públicas implementadas no município, especialmente na área habitacional, que se tornou referência em Mato Grosso. A agenda reforça o intercâmbio entre as cidades vizinhas, que compartilham características econômicas e desafios semelhantes no setor.

