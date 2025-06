Refis 2025 disponibiliza descontos no pagamento em cota única e parcelado Contribuintes podem acessar canais online, ou ainda, comparecer presencialmente aos postos de atendimento A Prefeitura de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Contribuintes podem acessar canais online, ou ainda, comparecer presencialmente aos postos de atendimento A Prefeitura de Várzea Grande continua executando o programa de Regularização Fiscal do Município (Refis 2025) e disponibiliza 80% de descontos no pagamento em cota única, como também para outras diversas formas de parcelamento contempladas no Refis.

Saiba mais sobre como aproveitar esses descontos acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Comissão sobre aposentadoria especial de agentes de saúde começa a funcionar

FEAFTUR 2025 bate recorde de faturamento com expansão e maior participação popular

Fred Gahyva propõe Clínica Móvel da Família para ampliar atendimentos em comunidades de Cuiabá