Refis 2025 entra na reta final Até o dia 29 de agosto, contribuintes com dívidas anteriores a 2025 podem renegociar com descontos de juros multas A Prefeitura disponibiliza...

Até o dia 29 de agosto, contribuintes com dívidas anteriores a 2025 podem renegociar com descontos de juros multas

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como aproveitar essa oportunidade de regularizar suas dívidas!

Leia Mais em Momento MT: