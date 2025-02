Refis de Várzea Grande garante até 95% de desconto para regularização de débitos Regularização permite usufruir dos benefícios do IPTU 2025 – que será lançado em março – com desconto de até 20% para contribuintes... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h07 ) twitter

Regularização permite usufruir dos benefícios do IPTU 2025 – que será lançado em março – com desconto de até 20% para contribuintes em dívidas com o Fisco municipal A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Gestão Fazendária, instituiu o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025). O Refis é uma iniciativa que visa incentivar a regularização de débitos dos várzea-grandenses com o Fisco Municipal. Assim, esses munícipes com os débitos em dia têm direito a descontos de 20% no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

