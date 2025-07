Reforço para a Assistência Social. O município de Campo Novo do Parecis recebeu um novo veículo para fortalecer as ações da rede de proteção social. A entrega foi realizada... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O município de Campo Novo do Parecis recebeu um novo veículo para fortalecer as ações da rede de proteção social. A entrega foi realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio do programa Ser Família, e representa um importante avanço na mobilidade das equipes, garantindo mais agilidade nos atendimentos e no acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade. Com esse reforço, a Secretaria Municipal de Assistência Social segue firme no compromisso de cuidar de quem mais precisa! Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Procon Estadual promove curso para qualificar atendimento ao consumidor

Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem no Rio Vermelho

Burnout é tema de ação do MPMT sobre segurança institucional