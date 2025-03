Reforma do Imposto de Renda beneficia regiões mais carentes, diz Augusta Brito A senadora Augusta Brito (PT-CE) afirmou em pronunciamento nesta terça-feira (25) que a proposta de reforma do Imposto de Renda encaminhada... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 20h26 ) twitter

A senadora Augusta Brito (PT-CE) afirmou em pronunciamento nesta terça-feira (25) que a proposta de reforma do Imposto de Renda encaminhada pelo governo federal ao Congresso terá impacto direto nas regiões mais carentes do país. Segundo a parlamentar, ao isentar quem ganha até R$ 5 mil e estimular o consumo de famílias com menor renda, a medida deve movimentar o comércio local e gerar um ciclo positivo de emprego e renda, especialmente em áreas que mais precisam de políticas públicas redistributivas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes dessa importante proposta! Leia Mais em Momento MT: CTFC analisa projeto de veto a servidores públicos em ONGs

