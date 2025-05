Reforma e ampliação da Delegacia de Vera garantem melhorias para servidores e cidadãos

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Polícia Civil inauguraram, nesta terça-feira (13.5), as novas instalações da Delegacia de Vera, após reforma e ampliação, que trouxeram melhorias para o desempenho dos trabalhos dos servidores e atendimento ao cidadão. A entrega do prédio revitalizado foi realizada no dia do aniversário da cidade como um presente para a população local.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: